خانیوال میں ٹریفک اہلکاروں کا شہریوں سے ناروا سلوک
چوکوں پر فیملیوں کو بلاوجہ روک کر دیر تک کھڑا رکھا جانے لگا، کارروائی کا مطالبہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال کے مختلف چوکوں میں تعینات ٹریفک پولیس اہلکاروں کا شہریوں سے ناروا سلوک معمول بنتا جا رہا ہے ۔ ایوب چوک، ایس پی چوک، اعوان چوک، لاہور موڑ، جہانیاں روڈ اور اسٹیشن چوک سمیت مختلف مقامات پر ڈیوٹی پر موجود اہلکار موٹرسائیکل سوار فیملیوں کو بلاوجہ روک کر کئی دیر تک کھڑا رکھتے ہیں اور بعد ازاں بغیر کسی جرمانے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ شہریوں کے مطابق اہلکاروں کا یہ رویہ عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے ۔ گزشتہ روز راہگیر محمد آصف اور محمد احمد نے بتایا کہ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ خریداری کے لیے بازار جا رہے تھے کہ ایوب چوک پر ٹریفک اہلکار نے لائسنس چیک کرنے کے بعد طویل وقت تک کھڑا رکھا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو بلاوجہ تنگ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔