صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں ٹریفک اہلکاروں کا شہریوں سے ناروا سلوک

  • ملتان
خانیوال میں ٹریفک اہلکاروں کا شہریوں سے ناروا سلوک

چوکوں پر فیملیوں کو بلاوجہ روک کر دیر تک کھڑا رکھا جانے لگا، کارروائی کا مطالبہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال کے مختلف چوکوں میں تعینات ٹریفک پولیس اہلکاروں کا شہریوں سے ناروا سلوک معمول بنتا جا رہا ہے ۔ ایوب چوک، ایس پی چوک، اعوان چوک، لاہور موڑ، جہانیاں روڈ اور اسٹیشن چوک سمیت مختلف مقامات پر ڈیوٹی پر موجود اہلکار موٹرسائیکل سوار فیملیوں کو بلاوجہ روک کر کئی دیر تک کھڑا رکھتے ہیں اور بعد ازاں بغیر کسی جرمانے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ شہریوں کے مطابق اہلکاروں کا یہ رویہ عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے ۔ گزشتہ روز راہگیر محمد آصف اور محمد احمد نے بتایا کہ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ خریداری کے لیے بازار جا رہے تھے کہ ایوب چوک پر ٹریفک اہلکار نے لائسنس چیک کرنے کے بعد طویل وقت تک کھڑا رکھا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو بلاوجہ تنگ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ