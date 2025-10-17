خان گڑھ میں سیوریج بند، گلیوں میں پانی، مکین پریشان
گورنمنٹ سکول، ٹاؤن کمیٹی اور ہسپتال کے قریب گلی دو ماہ سے بند
خان گڑھ (سٹی رپورٹر ) گورنمنٹ بوائز ہائی سکول، ٹاؤن کمیٹی اور ویٹرنری ہسپتال کے قریب مرکزی گلی گزشتہ دو ماہ سے بند پڑی ہے ، جس میں سیوریج کا پانی جمع ہو چکا ہے ۔ بدبو، گندگی اور کیچڑ کے باعث مکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ متعدد گھروں میں پانی داخل ہونے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ اسکول جانے والے طلباء، ہسپتال کے مریض اور عام شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار بلدیہ خان گڑھ اور صاف ستھرا ٹیم کو شکایات درج کروائیں مگر تاحال صفائی یا مرمت کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ شہریوں اور سول سوسائٹی نے ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ طاہر عثمان، چیف آفیسر بلدیہ اور منتخب نمائندگان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر نکاسی آب کا کام فوری شروع نہ ہوا تو احتجاج کیا جائے گا۔