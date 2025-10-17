بلدیاتی الیکشن متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہونگے :عبدالقادر شاہین
پیپلز پارٹی حالات کے اعتبار سے مضبوط پوزیشن میں ہے ، خواجہ رضوان عالم کی گفتگو
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) جنوبی پنجاب کے قائدین سینیٹر و کوآرڈینیٹر جنوبی پنجاب عبدالقادر شاہین، سینیٹر و نائب صدر خواجہ رضوان عالم، مشیر گورنر پنجاب ریاض حسین سمیٹہ اور ضلع ملتان کے جنرل سیکریٹری راؤ ساجد علی نے خانیوال کا دورہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق آمدہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ضلعی، تحصیل، سٹی ونگز اور الائیڈ تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ضلعی صدر میر واثق سرجیس حیدر نے کی۔ اجلاس میں پارٹی تنظیموں کی ازسرنو تشکیل، غیر فعال یونٹس کے خاتمے اور مضبوط امیدواروں کی تیاری پر زور دیا گیا۔عبدالقادر شاہین نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہوں گے ، ہر یونین کونسل سے 9 جنرل کونسلرز منتخب ہونگے۔ جو چیئرمین کا انتخاب کریں گے ۔ انہوں نے کہا کہ خانیوال کے لیے 16 رکنی پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا گیا ہے ۔ مشیر گورنر پنجاب ریاض حسین سمیٹہ نے کہا کہ بلدیاتی نظام جمہوریت کی بنیاد ہے ۔ خواجہ رضوان عالم نے کہا کہ پیپلز پارٹی حالات کے اعتبار سے مضبوط پوزیشن میں ہے ، صرف محنت درکار ہے ۔