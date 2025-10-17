خانیوال :کسان بحالی منصوبہ ’’سیڈنگ گڈ‘‘کا آغاز
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) کسانوں کی بحالی کے منصوبے ’’سیڈنگ گڈ‘‘کا آغاز خانیوال سے کر دیا گیا۔
تنظیم ‘‘رزق’’ کے زیر اہتمام موضع فاضل شاہ کبیر والا میں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں کسانوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عطااللہ خان، ڈاکٹر ماجد اکرام اور منیر احمد شیخ نے بتایا کہ ‘‘رزق’’ کا مقصد جنوبی پنجاب میں ایک لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو دوبارہ آباد کرنا ہے ۔ منصوبے کے تحت 20ہزار چھوٹے کسانوں کو بلاسود قرضے ، زرعی اجزاء اور تربیت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ گندم کی بوائی سے قبل اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ بانی ‘‘رزق’’ حذیفہ احمد نے کہا کہ یہ پروگرام صرف سیلاب کے ردعمل میں نہیں بلکہ موسمیاتی خطرات سے محفوظ پاکستان کی بنیاد ہے ۔ خانیوال کے بعد یہ مہم مظفرگڑھ، ملتان اور بہاولپور میں بھی شروع کی جائے گی۔