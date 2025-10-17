صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی کے انجینئر سعود منیر کیلئے خصوصی سرٹیفکیٹ

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے پراجیکٹ ڈائریکٹر مینٹی نینس انجینئر سعود منیر کو عمدہ کارکردگی پر خصوصی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔

تفصیلات کے مطابق زکریا یونیورسٹی میں سالانہ کارکردگی کی بنیاد پر افسروں اور عملے کو ایوارڈ دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ۔ اسی سلسلے میں پراجیکٹ ڈائریکٹر مینٹی نینس سعود منیر کو یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی اور مؤثر انتظامی خدمات پر خصوصی سرٹیفکیٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ایک پروقار تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر زبیر اقبال نے انجینئر سعود منیر کو سرٹیفکیٹ پیش کیا۔ تقریب میں یونیورسٹی کے اساتذہ، افسروں اور عملے کے ارکان نے شرکت کی۔

