پنجاب کے سکولوں کیلئے 3ارب 27کروڑ کے فنڈز جاری
محکمہ سکولز نے نان سیلری بجٹ کے دوسرے کوارٹر کی رقم جاری کر دی
ملتان (خصوصی رپورٹر)صوبہ بھر کے سکولوں میں نان سیلری بجٹ کی مد میں 3ارب 27کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیئے گئے ۔ محکمہ سکولز ایجوکیشن نے نان سیلری بجٹ کے دوسرے کوارٹر کے فنڈز جاری کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق ملتان کے سکولوں کیلئے 10 کروڑ 96لاکھ، راولپنڈی کیلئے 11کروڑ 68لاکھ، سیالکوٹ کیلئے 11کروڑ 87لاکھ، ساہیوال کیلئے8کروڑ، جبکہ سرگودھا، لیہ اور خانیوال کے سکولوں کیلئے 10 کروڑ سے زائد رقم جاری کی گئی ہے ۔لاہور کے سکولوں کیلئے 11 کروڑ 27لاکھ، گجرات کیلئے 8کروڑ 77 لاکھ، جھنگ کیلئے 10 کروڑ 88 لاکھ اور فیصل آباد کے سکولوں کیلئے 16 کروڑ 96لاکھ روپے کے فنڈز جاری کئے گئے ۔اسی طرح بھکر کے سکولوں کیلئے 9کروڑ 45لاکھ، رحیم یار خان کیلئے 17کروڑ 63لاکھ، جبکہ مظفرگڑھ کے سکولوں کیلئے 11کروڑ 30لاکھ روپے کے فنڈز جاری کئے گئے ہیں۔ پاکپتن، منڈی بہاؤالدین اور ننکانہ صاحب کے سکولوں کیلئے 5کروڑ سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے ۔محکمہ سکولز کے مطابق یہ فنڈز صوبے کے سرکاری سکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، تعمیر و مرمت اور دیکھ بھال کے منصوبوں پر خرچ کئے جائیں گے ۔