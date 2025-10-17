صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانگیر ترین کا شانگلہ کے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی پیکیج

  • ملتان
پختونخوا میں 21ہزار سیلاب متاثرہ خاندانوں کو امداد دی جاچکی، جہانگیر خان ترین

ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان کے معروف سماجی و سیاسی رہنما جہانگیر خان ترین نے شانگلہ کے سیلاب متاثرین کے لئے ڈیڑھ کروڑ روپے کے امدادی پیکیج کا اعلان کیا۔ ان کی ہدایت پر لودھراں پائلٹ پراجیکٹ (ایل پی پی) کی ٹیم ضلع شانگلہ پہنچی، جہاں متاثرہ خاندانوں کو موسمِ سرما کی شدت سے بچانے کے لئے فوری امدادی سامان فراہم کیا گیا۔ایل پی پی کے مطابق شانگلہ کے 405متاثرہ خاندانوں کے 2835 افراد کو سردی سے بچاؤ کے لئے اشیائے ضرورت فراہم کی گئیں، جن میں گدے ، چارپائیاں، رضائیاں، چادریں، تکیے ، گرم ملبوسات، گیس سلنڈر اور چولہے شامل تھے ۔جہانگیر خان ترین نے اپنے بیان میں کہا کہ خیبر پختونخوا کے تین اضلاع میں اب تک 21ہزار سے زائد سیلاب متاثرہ خاندانوں کو امداد دی جا چکی ہے ، جبکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے 12 اضلاع میں 66ہزار افراد کو ریلیف اور بحالی کے مراحل میں مدد فراہم کی جا رہی ہے ۔

