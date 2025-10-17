ملتان میں انسداد پولیو مہم کامیابی سے اختتام پذیر
نو لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے ، مانیٹرنگ کا سلسلہ جاری
ملتان (لیڈی رپورٹر)ضلع ملتان میں انسداد پولیو مہم کامیابی سے مکمل ہو گئی۔ آخری روز ایسے بچوں کی مانیٹرنگ جاری رہی جو قطرے پینے سے محروم رہ گئے تھے ۔ سپیشل سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب شہباز حسین اور سی ای او ہیلتھ ملتان ڈاکٹر ثوبان ضیاء خود موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شہر کی تنگ گلیوں میں پہنچے اور مہم کی براہِ راست نگرانی کی۔محکمہ صحت کے مطابق مہم کے دوران 9 لاکھ 20ہزار 698پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ۔ ضلع ملتان میں 13سے 16اکتوبر تک جاری مہم کے دوران 10 لاکھ 23 ہزار 93 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ابتدائی تین روز میں 79 ہزار 580 بچے گھروں پر موجود نہیں تھے ، جن کے لئے چوتھے روز خصوصی ٹیموں نے گھر گھر جا کر مہم جاری رکھی۔ ڈاکٹر ثوبان ضیاء نے بتایا کہ اکثر بچے دوسرے اضلاع میں جانے کے باعث مقامی طور پر قطرے نہیں پی سکے۔