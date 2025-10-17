گندم کی کاشت کا ہدف 1 کروڑ65لاکھ ایکڑ مقرر،بوائی میں تاخیر کا امکان
سیلاب زدہ بستیوں میں تاحال پانی موجود، کاشتکار مسائل کا شکار، کھادوں کے نرخوں میں اضافے نے کسان کی پریشانیاں بڑھادیں ، کسان کار ڈ استعمال کیا جائے ،ڈاکٹر شہزاد
ملتان (سٹاف رپورٹر )محکمہ زراعت کی جانب سے پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ ایکڑ رقبہ مقرر ،لیکن سیلاب زدہ مواضعات کی کئی بستیوں میں تاحال سیلابی پانی جمع ، متاثرہ بستیوں میں گندم کی کاشت کے حوالے سے کاشتکاروں کو مسائل کا سامنا ، بوائی مزید تاخیر سے شروع ہو نے کا امکان ، کھادوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے کاشتکاروں کی پریشانی مزید بڑھادی ۔ گندم کی کاشت کا مطلوبہ ہدف پورا کرنے کیلئے کاشتکار زمین پر محنت کریں اور کھادوں کی خریداری کیلئے بھی کسان کارڈ کا استعمال کریں تاکہ کاشت کا مقررہ ہدف پورا کر کے بمپر کراپ حاصل کر سکیں ۔چیف ایگریکلچر ملتان ڈاکٹر شہزاد کی روزنامہ دنیا سے گفتگو تفصیل کے مطابق پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ جبکہ ملتان ڈویژن میں سترہ لاکھ چھہتر ہزار ایکڑ رقبہ مقرر کیا گیا ہے لیکن حالیہ سیلاب کے باعث خانیوال، لودھرا ں ،وہاڑی اور ملتان کے ایک سو چھیاسٹھ مواضعات شدید متاثر ہوئے ہیں اور اسی لئے ملتان کی بیشتر بستیوں میں تاحال سیلابی پانی جمع ہے جس سے گندم کی کاشت کے حوالے سے کاشتکاروں کو مسائل درپیش ہیں جس متاثرہ بستیوں میں گندم کی بوائی بھی تاخیر سے شروع ہونے کا امکان ہے دوسری جانب چیف ایگریکلچر ملتان ڈاکٹر شہزاد کا موقف ہے کہ موجودہ صورتحال میں متاثرہ مواضعات میں سیلاب کے اثرات ضرور ہیں اور تا حال کئی بستیوں میں پانی جمع ہونے سے بوائی کے حوالے سے مسائل آرہے ہیں۔ تاہم کاشتکاروں کی محنت سے گندم کی کاشت کا مطلوبہ ہدف ضرور پورا کر لیں گے ۔