بوگس چیک ،امانت میں خیانت پر 9افراد کے خلاف مقدمات

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے شہریوں کو بوگس چیک دینے اور امانت میں خیانت کرنے کے الزام میں 9 افراد کے خلاف مختلف مقدمات درج کرلئے ۔

سٹی شجاع آباد پولیس کو عمران نے بتایا کہ ملزم کامران نے بوگس چیک دیا چیک دیا ، سعید کو ملزم شکیل ، عبید الرحمن کو ملزم ارشد اور ندیم ، وریام کو ملزم بلال،محمد آصف کو عرفان نے رقم لے کر چیک دیا جو کیش نہ ہوسکا۔ سیتل ماڑی پولیس کے مطابق غلام عباس کی مدعیت میں ملزمان حمزہ شاہد، بلال اور محمد روف کے خلاف دھوکہ دہی اور امانت میں خیانت کا مقدمہ درج کیا گیا۔

