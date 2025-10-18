کار اور ٹرک میں تصادم 2خواتین سمیت 4زخمی
وہاڑی، بورے والا، گگومنڈی (نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا ، نامہ نگار) اڈا کوارٹر کے قریب کار اور ٹرک کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں دو خواتین سمیت چار افراد شدید زخمی ہو گئے ۔
تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں 149 ای بی کا رہائشی محمد مدثر اپنی فیملی کے ہمراہ کار پر عارفوالا سے ملتان جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے کار کو زور دار ٹکر مار دی۔حادثے کے نتیجے میں محمد مدثر، غلام مصطفیٰ اور دو خواتین شدید زخمی ہو گئیں۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122، تھانہ گگومنڈی پولیس اور پٹرولنگ پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ پولیس نے جائے وقوعہ کا معائنہ کرکے شواہد اکٹھے کر لیے ۔ تھانہ گگومنڈی پولیس نے نامعلوم ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ۔