صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کار اور ٹرک میں تصادم 2خواتین سمیت 4زخمی

  • ملتان
کار اور ٹرک میں تصادم 2خواتین سمیت 4زخمی

وہاڑی، بورے والا، گگومنڈی (نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا ، نامہ نگار) اڈا کوارٹر کے قریب کار اور ٹرک کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں دو خواتین سمیت چار افراد شدید زخمی ہو گئے ۔

تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں 149 ای بی کا رہائشی محمد مدثر اپنی فیملی کے ہمراہ کار پر عارفوالا سے ملتان جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے کار کو زور دار ٹکر مار دی۔حادثے کے نتیجے میں محمد مدثر، غلام مصطفیٰ اور دو خواتین شدید زخمی ہو گئیں۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122، تھانہ گگومنڈی پولیس اور پٹرولنگ پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ پولیس نے جائے وقوعہ کا معائنہ کرکے شواہد اکٹھے کر لیے ۔ تھانہ گگومنڈی پولیس نے نامعلوم ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کینال روڈ پر انڈر پاسز خستہ حالی کاشکار، حادثات معمول

پی آئی سی : برطانیہ سے آئی پیڈز کارڈیک سرجری ٹیم کے اعزاز میں تقریب

میٹرو بس سروس محدود،گجومتہ سے ایم اے او کالج تک چلائی گئی

پی پی ایس سی :جیل افسروں کی اسامیوں کیلئے امتحان کاشیڈو ل جاری

ہربنس پورہ سوئی گیس دفتر میں سٹاف کی کمی، صارفین پریشان

سی سی ڈی اہلکار پر فائرنگ بیوی کے کرانے کاانکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ