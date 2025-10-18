صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کار اور موٹرسائیکل میں تصادم، نوجوان جاں بحق

  • ملتان
کار اور موٹرسائیکل میں تصادم، نوجوان جاں بحق

خانیوال کے قریب ٹریفک حادثات کے مختلف واقعات میں8افراد زخمی

خانیوال،جودھ پور (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) خانیوال کے نواحی علاقے بلاول بھور ٹال پلازہ کے قریب کار اور موٹرسائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 27 سالہ نوجوان ریاض ولد ربنواز موقع پر جاں بحق جبکہ 14 سالہ عدنان ولد رمضان زخمی ہوگیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمی کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کردیا۔ اسی طرح خانیوال میں ٹریفک کے دیگر واقعات میں آٹھ افراد زخمی ہوئے جنہیں ریسکیو 1122 نے فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچا دیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔ زخمیوں میں مجاہد، فاروق، عظیم، یوسف سمیت دیگر شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عالمی منظرنامہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ،جنرل ساحر شمشاد

پی ٹی سی ایل اور مرکنٹائل کے مابین سٹرٹیجک شراکت داری

سینٹرل پولیس دفتر میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،اہم ہدایات جاری

ڈی آئی جی کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا

ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ،مصدق ملک

عوام نے انتشار کی پالیسی مسترد کر دی علما کا کردار قابل ستائش ،ڈپٹی کمشنر مری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ