کار اور موٹرسائیکل میں تصادم، نوجوان جاں بحق
خانیوال کے قریب ٹریفک حادثات کے مختلف واقعات میں8افراد زخمی
خانیوال،جودھ پور (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) خانیوال کے نواحی علاقے بلاول بھور ٹال پلازہ کے قریب کار اور موٹرسائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 27 سالہ نوجوان ریاض ولد ربنواز موقع پر جاں بحق جبکہ 14 سالہ عدنان ولد رمضان زخمی ہوگیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمی کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کردیا۔ اسی طرح خانیوال میں ٹریفک کے دیگر واقعات میں آٹھ افراد زخمی ہوئے جنہیں ریسکیو 1122 نے فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچا دیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔ زخمیوں میں مجاہد، فاروق، عظیم، یوسف سمیت دیگر شامل ہیں۔