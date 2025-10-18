صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر تین افراد کے خلاف مقدمہ

  • ملتان
فوڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر تین افراد کے خلاف مقدمہ

ملتان (کرائم رپورٹر)فوڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر پولیس نے تین افراد کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔

 نیو ملتان پولیس کے مطابق دوران چیکنگ ملزم ناصر کو مکھن اور دیسی گھی میں ملاوٹ کرتے ہوئے پایا گیا۔ سیتل ماڑی پولیس کو محمد کاشف نے اطلاع دی کہ ملزم نوید کی دکان سے کھوئے کا سیمپل لیا گیا جو لیبارٹری رپورٹ کے مطابق ملاوٹ شدہ نکلا۔ اسی طرح مظفر آباد پولیس کو غلام عباس نے بتایا کہ ملزم اسامہ نے غیر قانونی طور پر گندم ذخیرہ کر رکھی تھی اور اس حوالے سے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ 

