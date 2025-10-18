معذور افراد کیلئے حکومت نے کئی فلاحی پروگرام شروع کئے ،فرواہمدانی
ملتان (لیڈی رپورٹر)ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر پنجاب مسز ام فروا ہمدانی نے کہا ہے کہ حکومتِ پنجاب نابینا اور معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لئے ہمت کارڈ، دھی رانی سمیت کئی فلاحی پروگرام شروع کر چکی ہے ۔
ان پروگرامز کے تحت ہزاروں مستحق افراد کو مالی امداد، شادی گرانٹس اور چھوٹے کاروبار کے لیے تعاون فراہم کیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نابینا یا معذور شخص بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو، بلکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر باعزت زندگی گزارے ۔