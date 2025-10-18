صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پلس پراجیکٹ اور پولیو مہم ، افسروں ورکرز میں اعزازئیے تقسیم

  • ملتان
پراجیکٹ سے اراضی نظام میں شفافیت اور زمینی تنازعات میں کمی آئی :عمرانہ توقیر

 وہاڑی(خبرنگار، نمائندہ خصوصی ، نمائندہ دنیا ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پلس پراجیکٹ اور انسداد پولیو مہم میں نمایاں کارکردگی پر افسران اور ورکرز میں اعزازیے تقسیم کیے ۔ پلس پراجیکٹ کے تحت شاندار کارکردگی دکھانے پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان، اسسٹنٹ کمشنر احسن ممتاز، کیپٹن (ر) ارشد اقبال، رانا زوہیب کریم سمیت 11 ریونیو افسران، 11 قانگو اور 31 پٹواریوں کو اعزازئیے دیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پلس پراجیکٹ سے اراضی نظام میں شفافیت اور زمینی تنازعات میں کمی آئی ہے ۔ انسداد پولیو مہم میں ضلع کے 6 لاکھ 42 ہزار 234 بچوں کو قطرے پلائے گئے ، جس سے ہر گھر تک رسائی یقینی ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر نے پولیو ٹیموں اور ورکرز کی عزم و جذبے سے کی جانے والی کارکردگی کو سراہا۔

