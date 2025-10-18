میپکو سیفٹی ٹیموں کی مختلف سب ڈویژنوں میں کارروائیاں
ٹی اینڈ پی پریڈ، سیفٹی واک اور اہلکاروں کو اردو سیفٹی مینول تقسیم
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی کی ہدایت پر سیفٹی سیل کی ٹیموں نے مختلف سب ڈویژنوں میں ٹی اینڈ پی/پی پی ای پریڈ کا اہتمام کیا اور سیفٹی واک کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ایس ڈی او سیفٹی میپکو ملتان سرکل رانا محمد عمران اور سیفٹی انسپکٹر سجاد قیصر بھٹہ نے منظور آباد، پیراں غائب، واپڈا ٹاؤن اور حسن آباد سب ڈویژنوں میں کمپلینٹ سینٹرز کا معائنہ کیا۔انہوں نے لائن مینوں کو سیفٹی مینول میں درج سرکاری فرائض و ذمہ داریاں اُردو ترجمے کے ساتھ باقاعدہ طور پر حوالے کیں تاکہ ہر اہلکار اپنے فرائض کو بہتر طور پر سمجھ سکے اور ان پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنائے ۔ رانا محمد عمران نے ہدایت کی کہ تمام عملہ دوران ڈیوٹی سیفٹی ایس او پیز پر مکمل عمل کرے ۔ ہر لائن مین کام شروع کرنے سے قبل پی پی ای کے مکمل استعمال، زمین پر ارتھنگ، آؤٹ فیزنگ، ٹولز کی باقاعدہ جانچ اور پی ٹی ڈبلیو کی تعمیل کو یقینی بنائے ۔سیفٹی ٹیم نے لائن سٹاف کو بیپر کے درست استعمال کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ بیپر بجلی کی موجودہ وولٹیج کی نشاندہی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے درست استعمال سے حادثات سے بچاؤ ممکن ہے ۔اس موقع پر ایس ڈی او پیراں غائب سب ڈویژن ثاقب انعام، ایس ڈی او منظور آباد سب ڈویژن رضا اللہ، ایس ڈی او واپڈا ٹاؤن سب ڈویژن عمیر لودھی اور ایس ڈی او حسن آباد سب ڈویژن نعمان خان بھی موجود تھے ۔