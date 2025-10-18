ملک طارق نوناری کی کامیابی یقینی ہے ، محمد اجمل بھٹہ ایڈووکیٹ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار کے سابق صدر اور ڈی ایل ایف کے صدر محمد اجمل خاں بھٹہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں خانیوال سیٹ سے امیدوار ملک طارق نوناری ایڈووکیٹ کی کامیابی یقینی ہے ۔
ان کی وکلاء برادری کے لیے خدمات، قانون کی بالادستی اور نوجوان وکلاء کی رہنمائی قابل تحسین ہیں۔ وہ ضلع کچہری میں وکلاء اور صحافیوں سے گفتگو کررہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ ملک طارق نوناری نے ہمیشہ وکلاء کے مسائل کے حل اور بار کے تعلقات میں بہتری کے لیے مؤثر کردار ادا کیا ہے ۔