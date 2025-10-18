بہاولپور شطرنج ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری کل
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاولپور شطرنج ایسوسی ایشن کی نومنتخب باڈی کی تقریبِ حلف برداری کل شام منعقد ہوگی۔
بتایا گیا ہے کہ بہاولپور چیس ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب 19 اکتوبر 2025 بروز اتوار شام 7 بجے پیلیکن چیس کیفے میں منعقد ہو رہی ہے ۔تقریب کے مہمان خصوصی ظفر شریف ہوں گے جو بہاولپور چیمبر آف کامرس کے صدر اور ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیدار اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے ۔ تقریب میں شطرنج کے کھلاڑیوں، کھیلوں سے وابستہ شخصیات، سول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندے بھی شرکت کریں گے ۔