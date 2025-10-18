کم عمر نوجوانوں میں سگریٹ نوشی بڑھنے لگی
پابندی کے باوجود کریانہ دکاندار کھلے عام سگریٹ فروخت کرنے لگے
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگا ر ) خانیوال میں نجی کریانہ اسٹوروں پر بنے کیبن کم عمر نوجوانوں کو سگریٹ نوشی کی ترغیب دینے لگے ہیں۔ حکومت کی جانب سے 18 سال سے کم عمر افراد کو سگریٹ فروخت کرنے پر پابندی عائد ہے ، مگر اس پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث نوجوان نسل میں سگریٹ نوشی کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری محکموں کی غفلت اور عدم توجہی کے باعث یہ لعنت عام ہوچکی ہے ۔تفصیلات کے مطابق خانیوال کے اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ سمیت ہنرمند اور مزدور طبقہ بھی سگریٹ نوشی کو فیشن کے طور پر اپنانے لگا ہے ۔ شہر کی بیشتر پان شاپس اور کریانہ دکانوں پر کم عمر افراد کو باآسانی سگریٹ فروخت کی جارہی ہے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی پر پابندی اور جرمانوں جیسے اقدامات محض کاغذی کارروائی بن کر رہ گئے ہیں۔ مہنگائی کے باوجود سگریٹ کی مانگ میں کمی نہیں آئی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر ایسی دکانوں کے خلاف کارروائی کرے جو کم عمر لڑکوں کو سگریٹ فروخت کر کے ان کی صحت اور مستقبل کو تباہ کر رہی ہیں۔