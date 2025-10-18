الیکٹرک وہیکل کانفرنس آج ملتان میں منعقد ہوگی
ملتان (خصوصی رپورٹر)تیسری الیکٹرک وہیکل کانفرنس آج ملتان میں منعقد ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ کلائمٹ ایکشن سینٹر (سی اے سی) کے زیرِ اہتمام ہونے والی یہ کانفرنس برقی نقل و حرکت کے فروغ کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے ۔
ترجمان مائرہ ممتاز کے مطابق کانفرنس کا مقصد پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ، سرمایہ کاری، مالی معاونت اور پالیسی سازی کے حوالے سے مختلف شعبوں کے ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے ۔ ایونٹ میں صنعت، مالیات، ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی پالیسی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات شرکت کریں گی۔