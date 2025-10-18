صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹرک وہیکل کانفرنس آج ملتان میں منعقد ہوگی

  • ملتان
الیکٹرک وہیکل کانفرنس آج ملتان میں منعقد ہوگی

ملتان (خصوصی رپورٹر)تیسری الیکٹرک وہیکل کانفرنس آج ملتان میں منعقد ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ کلائمٹ ایکشن سینٹر (سی اے سی) کے زیرِ اہتمام ہونے والی یہ کانفرنس برقی نقل و حرکت کے فروغ کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے ۔

ترجمان مائرہ ممتاز کے مطابق کانفرنس کا مقصد پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ، سرمایہ کاری، مالی معاونت اور پالیسی سازی کے حوالے سے مختلف شعبوں کے ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے ۔ ایونٹ میں صنعت، مالیات، ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی پالیسی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات شرکت کریں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

معیاری بیج،کھاد دستیاب،5لاکھ 33ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر

کوٹمومن میں سیلاب زدہ علاقوں کے سروے پر پیشرفت اجلاس

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے اختتامی اجلاس کا انعقاد

تحصیل سطح پر صارف ڈیسک کو فعال اور مؤثر بنانے کی ہدایت

امن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ،علمائے کرام،پولیس افسروں کی شرکت

سلانوالی:کھلی کچہری، کرپشن و قبضہ مافیا کیخلاف ایکشن کی یقین دہانی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ