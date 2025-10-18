میپکو ریجن میں18اور19اکتوبر کو بجلی بندش کا شیڈول جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے زیرانتظام علاقوں میں کریش مینٹی نینس پروگرام، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور ضروری مرمت کے باعث 18 اور 19 اکتوبر کو مختلف اوقات میں بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔
میپکو ترجمان کے مطابق 18 اکتوبر کو ملتان سرکل کے 11 کے وی اولڈ متی تل، آر ٹی ایم 1، 2، 4، ایف سی ایم 1، 3، 6، ایف آر ایم، شجاع آباد، ایف ڈبلیو ایم 8، رومی 1، 2، لال انڈسٹریز، حسین ملز، احمد فائن، میگا سٹیل مل، جہانگیر آباد، محسن نگر اور عمر فاروق فیڈرز سے بجلی کی فراہمی دوپہر ایک بجے سے شام پانچ بجے تک بند رہے گی۔