تجمل عباس رانا ہائر ایجوکیشن میں سیکرٹری سپیشل ایجوکیشن مقرر
ملتان (خصوصی رپورٹر)تجمل عباس رانا کو ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں سیکرٹری سپیشل ایجوکیشن کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے ۔
وہ اس عہدے پر منیب الرحمن کی جگہ تعینات ہوئے ہیں، جن کی سروسز اگلی پوسٹنگ کے لئے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے سپرد کر دی گئی ہیں۔تجمل عباس رانا وزیر اعلیٰ پنجاب کی معائنہ ٹیم کے ممبر ہیں اور انہوں نے دیگر کئی انتظامی عہدوں پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کی پیشہ ورانہ خدمات اور انتظامی تجربے کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں ہائر ایجوکیشن میں اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے ۔