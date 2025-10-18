صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
سانحہ کارساز جمہوریت کی جدوجہد کا لازوال باب ، احمد مجتبیٰ گیلانی

ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما سید احمد مجتبیٰ گیلانی اور میاں محمد عظیم سعید نے سانحہ کارساز کی برسی کے موقع پر مشترکہ بیان میں کہا ہے۔

کہ 18 اکتوبر 2007ء پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ مگر جمہوری جدوجہد کا روشن باب ہے ۔انہوں نے کہا کہ سانحہ کارساز میں درجنوں کارکنوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وطن واپسی کے موقع پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے جمہوریت، آزادی اظہار اور عوامی حقِ حکمرانی کی حفاظت کی۔ یہ وہ بہادر جیالے تھے جنہوں نے اپنی قائد کے قافلے کو جانوں کے حصار میں لے رکھا تھا۔ ان شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، پیپلزپارٹی ان کے مشن کو بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جاری رکھے گی۔

