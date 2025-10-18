اے ایم آئی سمارٹ انرجی میٹر خریداری کے ایس او پیز جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے سنگل فیز اے ایم آئی سمارٹ انرجی میٹرز کی نجی خریداری کے لئے ایس او پیز جاری کر دیئے ہیں۔
نئے جنرل سروس کنکشن حاصل کرنے والے صارفین اب منظور شدہ مینو فیکچررز سے سمارٹ انرجی میٹر خود خرید سکیں گے ۔ڈائریکٹر کمرشل میپکو اسد حماد کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق صارفین منظور شدہ سنگل فیز اے ایم آئی سمارٹ انرجی میٹرز خرید سکتے ہیں ان کمپنیوں میں میسرز پیل پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز مائیکرو ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز کریٹیو الیکٹرانکس پرائیویٹ لمیٹڈ وغیرہ شامل ہیں ۔