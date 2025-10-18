صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاشتکار دھان کی باقیات جلانے سے گریز کریں، محکمہ زراعت

  • ملتان
محکمہ زراعت پنجاب کاشتکاروں کو باقیات زمین میں ملانے کی ہدایت جاری

ملتان (وقائع نگار خصوصی) ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق کاشتکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دھان کی کٹائی کے بعد باقیات کو آگ لگانے سے گریز کریں۔ اس عمل سے نہ صرف زمین کی ذرخیزی متاثر ہوتی ہے بلکہ ماحول اور انسانی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فصلوں کی باقیات جلانے سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے دمہ، سانس اور دیگر بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ترجمان کے مطابق سموگ کنٹرول پروگرام کے تحت امسال پانچ ارب روپے کی لاگت سے کاشتکاروں کو پانچ ہزار سپر سیڈرز 60 فیصد سبسڈی پر فراہم کئے گئے ہیں، جن کے استعمال سے دھان کی باقیات کو کارآمد بنایا جا سکتا ہے ۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کاشتکار کھیتوں میں دھان کی باقیات جلانے کے بجائے انہیں زمین میں شامل کریں۔ اس سے زمین میں نامیاتی مادے کی مقدار بڑھتی ہے اور اگلی فصل کے لئے ذرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے ۔کاشتکار دھان کی دستی کٹائی کی صورت میں \"روٹا ویٹر\" اور مشینی کٹائی کی صورت میں \"ڈسک ہیرو\" کا استعمال کریں یا گہرا ہل چلا کر آدھی بوری یوریا فی ایکڑ چھٹہ کر کے پانی لگا دیں تاکہ زمین کی زرخیزی بہتر ہو۔

