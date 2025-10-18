پنجاب تعلیمی بورڈز :پرچوں کی ری چیکنگ کا طریقہ تبدیل
پرچوں کی دوبارہ مارکنگ سے طلبہ شکایات دور کی جاسکے گی، ذرائع
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب کے تعلیمی بورڈز نے دو دہائیوں کے بعد پرچوں کی ری چیکنگ کے طریقہ کار میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے ۔ صوبائی وزیر تعلیم نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے موقع پر ملتان میں اعلان کیا تھا کہ پرچوں کی ری مارکنگ کے موجودہ طریقہ کار کو بہتر بنایا جائے گا۔ موجودہ نظام میں صرف نمبروں کی گنتی یا مسنگ سوالات کے نمبر چیک کئے جاتے ہیں، جبکہ غلط چیکنگ یا مارکنگ کی درستگی نہیں کی جاتی۔نئے طریقہ کار کے تحت ہر پرچہ دوبارہ سے مارک کیا جائے گا اور اسے تھرڈ ممتحن کے ذریعے جانچا جائے گا۔ بورڈ حکام کے مطابق 2025 کے امتحانات کا سرکل مکمل ہو چکا ہے ، اس لئے طریقہ کار میں تبدیلی کے پراجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے ۔ صوبائی وزیر تعلیم کے احکامات کی روشنی میں بورڈز نے ری مارکنگ کے لئے ورکنگ شروع کر دی ہے ، جس سے طلبہ کی شکایات کا مؤثر ازالہ ممکن ہوگا۔ نئے طریقہ کار کو پنجاب کابینہ سے منظوری کے بعد حکومتی احکامات کے تحت نافذ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 2009 میں چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی بیٹی فرح حمید ڈوگر کو اضافی نمبر دلوانے کے لئے ری مارکنگ کے حوالے سے معاملہ سامنے آیا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے ری مارکنگ پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔اب اس نئے اصلاح شدہ طریقہ کار کے تحت نہ صرف شفافیت بڑھے گی بلکہ طلبہ کو اپنے نمبروں پر مکمل اعتماد حاصل ہوگا اور پرچوں میں ممکنہ غلطیوں کی درستگی بھی یقینی بنائی جائے گی۔