لودھراں میں پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن انتقال کر گئے
لودھراں(سٹی رپورٹر ) پاکستان پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن ملک رفیق ریحان انتقال کر گئے ۔ مرحوم کی نماز جنازہ جمعہ کو ضلع کونسل لودھراں کے گراونڈ میں ادا کی گئی اور بعد ازاں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات، لودھراں پریس کلب کے عہدیداران و ممبران، وکلاء، تاجروں، ڈاکٹرز اور پیپلز پارٹی کے ضلعی عہدیداران و کارکنان سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پیر سید ظفر علی شاہ مہروی نے نماز جنازہ پڑھائی اور مرحوم کی بخشش، درجات کی بلندی اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرنے کی دعا کی۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ختم شریف اتوار صبح 9 بجے ان کی رہائش گاہ کہروڑ پکا روڈ پر پڑھایا جائے گا۔ مرحوم کے لواحقین میں جنرل سیکرٹری لودھراں پریس کلب عمران رفیق ریحان، رپورٹر عرفان ریحان اور رضوان ریحان شامل ہیں۔