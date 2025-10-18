دریائے سندھ پر نایاب پرندوں کا شکار،4افراد گرفتار
کومبنگ آپریشن ،مقصود احمد اور خادم حسین سے نایاب پرندے برآمد
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) دریائے سندھ میں نایاب پرندوں کے غیر قانونی شکار کے خلاف وائلڈ لائف نے بڑی کارروائی کی۔ ڈسٹرکٹ ریڈ سکواڈ لیہ اور اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر لیہ نے ضلع ڈیرہ غازی خان کے ہمراہ مشترکہ کومبنگ آپریشن کیا۔ تونسہ بیراج کے بالائی علاقے میں فالکن کے غیر قانونی شکار میں ملوث چار افراد، بشمول مقصود احمد اور خادم حسین، کو گرفتار کر کے نایاب پرندے برآمد کر لیے گئے ۔چند روز قبل خادم حسین نے فالکن کے شکار کے خلاف ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف پنجاب اور سیکرٹری فاریسٹری کو تحریری درخواست بھیجی تھی، جس کے بعد یہ کارروائی عمل میں آئی۔ کارروائی کے باوجود مظفرگڑھ ڈویژن کے بعض علاقوں میں نایاب پرندوں کا شکار جاری ہے ۔ رنگ پور سے علی پور تک غیر قانونی پکڑنے کے اڈے قائم ہیں ۔