6نوسربازوں کا گروہ خریداری کے بہانے وارداتیں کرنے لگا

  • ملتان
جنرل سٹور کے مالک دکان کھولنے کے بعد نوسربازوں کے ہتھے چڑھ گئےنوسرباز دکاندار کو باتوں میں الجھا کر ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی نقدی لے اڑا

وہاڑی (خبرنگار) تھانہ دانیوال کی حدود میں نوسربازوں کا چھ افراد پر مشتمل منظم گروہ سرگرم ہو گیا ہے ، جو مختلف دکانوں پر خریداری کے بہانے رقم لوٹنے کی وارداتیں کر رہا ہے ۔ گزشتہ روز اسرار جنرل سٹور کے مالک دکان کھولنے کے فوراً بعد نوسربازوں کے ہتھے چڑھ گئے ۔ نوسرباز دکاندار کو باتوں میں الجھا کر ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی نقدی لے اڑا۔ واردات کے دوران ایک نوسرباز نے سوجی والا شاپر زمین پر گرا دیا اور دکاندار کو نیا شاپر لانے کے بہانے مصروف کر لیا، اسی دوران اس کے ساتھیوں نے دراز سے رقم نکال لی۔ عینی شاہدین کے مطابق نوسرباز گروہ چوڑی بازار سمیت مختلف دکانوں میں خریداری کے بہانے گھومتا رہا۔ واردات کے بعد کئی دکانداروں نے بتایا کہ نوسربازوں نے ان کی دکانوں پر بھی واردات کی کوشش کی۔متاثرہ تاجر نے بتایا کہ حیران کن طور پر نوسربازوں نے جدید طریقہ واردات استعمال کرتے ہوئے دکان کے اندر کے سی سی ٹی وی کیمرے ہیک کر لیے ، جبکہ نوسربازوں کی بازار میں نقل و حرکت کی فوٹیج منظرِ عام پر آگئی ہے ۔

