وہاڑی :لیڈرشپ پر7روزہ تربیتی ورکشاپ اختتام پذیر

وہاڑی :لیڈرشپ پر7روزہ تربیتی ورکشاپ اختتام پذیر

ورکشاپ کا انعقاد رورل سپورٹ پروگرام، برٹش کونسل و پیکٹا کے اشتراک سے ہوا

وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) نیشنل رورل سپورٹ پروگرام، برٹش کونسل اور پیکٹا کے باہمی اشتراک سے انسٹرکشنل لیڈرشپ کے عنوان پر سات روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کے اختتام پر تقسیمِ اسناد کی تقریب منعقد ہوئی جس میں کوآرڈینیٹر وزیرِاعظم برائے بین الاالصوبائی رابطہ سیدہ مہرین ساجد، محمد نعیم صابر، ڈی ای او سیکنڈری شازیہ انور، ڈی ای او ایلیمنٹری عندلیب اصغر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر یاسر عرفات، ماسٹر ٹرینرز کرن اشفاق و شفیق آفریدی، فارینہ فیاض، عابد کریم، زین احمد اور شاہد حسین سمیت دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔مہمانِ خصوصی سیدہ مہرین ساجد نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومتِ پاکستان تعلیم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے تاکہ ایسے تربیت یافتہ رہنما تیار کیے جا سکیں جو جدید تعلیمی تقاضوں کے مطابق اداروں کی قیادت کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ انسٹرکشنل لیڈرشپ تعلیمی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ ایک مؤثر سربراہ ہی تدریسی معیار، اساتذہ کی کارکردگی اور طلبہ کے نتائج بہتر بنا سکتا ہے ۔سی ای او ایجوکیشن ناصر عزیز نے کہا کہ انسٹرکشنل لیڈر وہ ہوتا ہے جو تدریس، نصاب اور تعلیمی ماحول کی بہتری پر یکساں توجہ دیتا ہے ۔ اساتذہ نے اس نوعیت کے تربیتی پروگرامز کو خوش آئند قرار دیا۔

