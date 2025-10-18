صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوریوں کی لہر، متاثرین لاکھوں کے نقصان سے دوچار

  • ملتان
چوریوں کی لہر، متاثرین لاکھوں کے نقصان سے دوچار

پولیس صرف تسلیاں دینے تک محدود، مختلف علاقوں میں مسلسل وارداتیں

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ضلع بھر میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، متعدد متاثرین لاکھوں روپے کے نقصان سے دوچار ہو گئے جبکہ پولیس کی کارروائی زبانی تسلیوں تک محدود ہے ۔ شہریوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ساہوکا کی حدود میں نامعلوم چور شفاقت ولد رشید کے گھر سے اڑھائی لاکھ روپے مالیتی ٹرانسفارمر چرا کر فرار ہو گئے ۔ اسی علاقے میں محمد اویس کے گھر سے موبائل فون اور نقدی 20 ہزار روپے چوری کر لی گئی۔ تھانہ شیخ فاضل کی حدود میں چوروں نے کاشف کے گھر سے 3 لاکھ 86 ہزار روپے مالیت کے زیورات اور واٹر پمپ چرا لیا۔اسی طرح تھانہ گگو کی حدود میں غلام مریم کے بھتیجے کی دکان سے کمپیوٹر اور پنکھا جبکہ عدنان کی دکان سے 20 ہزار روپے نقدی اور پلاسٹک کین چوری کر لیے گئے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس وارداتوں کے بعد رسمی کارروائی کرتی ہے مگر کسی چور کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مؤثر اقدامات اور پولیس کارکردگی بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔

