خانیوال میں فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی

  • ملتان
ہوٹلوں میں ناقص صفائی اور غیر معیاری کھانا، شہریوں کی انتظامیہ پر تنقید

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) خانیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے ، شہر کے ہوٹلوں اور کھانے پینے کے مراکز میں صفائی کا فقدان اور کھانوں کا معیار انتہائی ناقص ہے ۔ متعدد مقامات پر گندے پانی میں کھانے تیار کیے جا رہے ہیں، جبکہ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کسی قسم کی مؤثر کارروائی نظر نہیں آ رہی۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ شہر میں ہوٹلوں کی چیکنگ کا عمل تقریباً بند ہو چکا ہے اور استعمال ہونے والے مصالحہ جات و تیل انتہائی ناقص معیار کے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ عوامی حلقوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ خانیوال کے ہوٹلوں اور بیکریوں پر فوڈ اتھارٹی کی سخت نگرانی یقینی بنائی جائے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا اور معیاری کھانا فراہم ہو سکے ۔دوسری جانب پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ محکمہ میرٹ کے مطابق کارروائیاں کر رہا ہے ، الزامات بے بنیاد ہیں، جہاں شکایات موصول ہوں وہاں فوری کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے ۔ تاہم شہریوں کا اصرار ہے کہ عملی اقدامات کے بغیر یہ دعوے عوام کے لیے بے معنی ہیں۔

