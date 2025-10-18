صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال : ویگنوں میں نصب سلنڈر ز سے حادثے کا خدشہ

  • ملتان
خانیوال : ویگنوں میں نصب سلنڈر ز سے حادثے کا خدشہ

پابندی کے باوجود غیر معیاری گیس سلنڈر استعمال، حکام سے کارروائی کا مطالبہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) خانیوال میں پابندی کے باوجود ویگنوں میں غیر معیاری گیس سلنڈروں کا استعمال عام ہوگیا ہے ، شہر کے اڈوں، بازاروں اور گلی محلوں میں گیس ری فیلنگ کھلے عام جاری ہے ۔ کسی بھی وقت بڑا سانحہ پیش آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ، مگر محکمہ سول ڈیفنس، سیکرٹری آر ٹی اے اور ٹریفک پولیس مکمل طور پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔ خانیوال پرانا لاڑی اڈا سمیت مختلف مقامات پر چلنے والی ویگنوں میں غیر تصدیق شدہ سلنڈر نصب ہیں، جو ملتان، کبیروالا، جہانیاں، میاں چنوں، وہاڑی اور دیگر شہروں کے درمیان رواں دواں ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ سلنڈر غیر معیاری کمپنیوں سے تیار ہو کر سستے داموں فروخت کیے جاتے ہیں، جنہیں ڈرائیور حضرات لاگت بچانے کے لیے اپنی گاڑیوں میں لگاتے ہیں۔دوسری جانب پھاٹک شام کوٹ، لاہور موڑ، فاروق اعظم چوک اور قلی بازار سمیت مختلف علاقوں میں غیر معیاری سلنڈروں میں گیس ری فیلنگ کا کام سرعام جاری ہے ۔ شہریوں نے کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے فوری نوٹس لینے اور اس لاقانونیت کے مستقل سدباب کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ممکنہ انسانی المیے سے بچا جا سکے ۔

