گگومنڈی : مچھر و مکھیوں کی بہتات، شہری پریشان
ڈینگی سمیت موذی امراض کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا، کارروائی کا مطالبہ
گگومنڈی (نامہ نگار) گگومنڈی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں مچھر اور مکھیوں کی غیر معمولی بہتات نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے ۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں سے مچھر مار اسپرے نہیں کیا گیا، جس کے باعث شہری شدید اذیت اور خطرناک بیماریوں کے خدشات میں مبتلا ہیں۔حاجی شاہین، اے ایم اعجاز چوہدری، محبوب عالم، چوہدری ندیم گجر، رانا نصیر احمد اور عبد اللہ فراز سمیت دیگر شہریوں نے کہا کہ مچھر و مکھیوں کی بڑھتی تعداد کے باعث ملیریا، ڈینگی اور دیگر موذی امراض کے پھیلنے کا خطرہ سنگین ہو گیا ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور اسسٹنٹ کمشنر بورے والا سے فوری نوٹس لینے ، اسپرے کا بندوبست کرنے اور صفائی کے اقدامات یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔