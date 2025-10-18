صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گگومنڈی : مچھر و مکھیوں کی بہتات، شہری پریشان

  • ملتان
گگومنڈی : مچھر و مکھیوں کی بہتات، شہری پریشان

ڈینگی سمیت موذی امراض کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا، کارروائی کا مطالبہ

گگومنڈی (نامہ نگار) گگومنڈی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں مچھر اور مکھیوں کی غیر معمولی بہتات نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے ۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں سے مچھر مار اسپرے نہیں کیا گیا، جس کے باعث شہری شدید اذیت اور خطرناک بیماریوں کے خدشات میں مبتلا ہیں۔حاجی شاہین، اے ایم اعجاز چوہدری، محبوب عالم، چوہدری ندیم گجر، رانا نصیر احمد اور عبد اللہ فراز سمیت دیگر شہریوں نے کہا کہ مچھر و مکھیوں کی بڑھتی تعداد کے باعث ملیریا، ڈینگی اور دیگر موذی امراض کے پھیلنے کا خطرہ سنگین ہو گیا ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور اسسٹنٹ کمشنر بورے والا سے فوری نوٹس لینے ، اسپرے کا بندوبست کرنے اور صفائی کے اقدامات یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

معیاری بیج،کھاد دستیاب،5لاکھ 33ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر

کوٹمومن میں سیلاب زدہ علاقوں کے سروے پر پیشرفت اجلاس

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے اختتامی اجلاس کا انعقاد

تحصیل سطح پر صارف ڈیسک کو فعال اور مؤثر بنانے کی ہدایت

امن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ،علمائے کرام،پولیس افسروں کی شرکت

سلانوالی:کھلی کچہری، کرپشن و قبضہ مافیا کیخلاف ایکشن کی یقین دہانی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ