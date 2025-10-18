سبزی و فروٹ منڈی میں مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے
آڑھتیوں اور پھڑی فروشوں نے بڑھتی قیمتوں کے خلاف احتجاج کیا
وہاڑی ( خبرنگار ) سبزی و فروٹ منڈی میں مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ، جس سے عام شہریوں کے ساتھ آڑھتی اور پھڑی فروش بھی شدید مشکلات میں ہیں۔ آڑھتیوں راحیل، عامر، رضوان، ندیم، ملک خرم، ناصر، اشرف سندھی اور اجمل نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جاری کردہ ریٹ لسٹ زمینی حقائق کے برعکس ہے ۔ منڈی میں ٹماٹر کی پیٹی 4000 روپے سے کم میں دستیاب نہیں، جبکہ خراب ٹماٹر کی موجودگی کے باعث فی کلو قیمت 500 روپے تک پہنچ جاتی ہے ۔ مظاہرین نے کہا کہ بلوچستان سے آنے والا مال 4500 سے 5000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے اور مارکیٹ کمیٹی کے جرمانے اور پیرا فورس اہلکاروں کی بدزبانی کاروبار مزید مشکل بنا رہی ہے ۔ آڑھتیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے ریٹ لسٹ کو حقیقت کے مطابق ترتیب دینے کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر کاروبار ناممکن ہو جائے گا۔