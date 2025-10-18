صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزی و فروٹ منڈی میں مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے

  • ملتان
سبزی و فروٹ منڈی میں مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے

آڑھتیوں اور پھڑی فروشوں نے بڑھتی قیمتوں کے خلاف احتجاج کیا

وہاڑی ( خبرنگار ) سبزی و فروٹ منڈی میں مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ، جس سے عام شہریوں کے ساتھ آڑھتی اور پھڑی فروش بھی شدید مشکلات میں ہیں۔ آڑھتیوں راحیل، عامر، رضوان، ندیم، ملک خرم، ناصر، اشرف سندھی اور اجمل نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جاری کردہ ریٹ لسٹ زمینی حقائق کے برعکس ہے ۔ منڈی میں ٹماٹر کی پیٹی 4000 روپے سے کم میں دستیاب نہیں، جبکہ خراب ٹماٹر کی موجودگی کے باعث فی کلو قیمت 500 روپے تک پہنچ جاتی ہے ۔ مظاہرین نے کہا کہ بلوچستان سے آنے والا مال 4500 سے 5000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے اور مارکیٹ کمیٹی کے جرمانے اور پیرا فورس اہلکاروں کی بدزبانی کاروبار مزید مشکل بنا رہی ہے ۔ آڑھتیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے ریٹ لسٹ کو حقیقت کے مطابق ترتیب دینے کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر کاروبار ناممکن ہو جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عالمی منظرنامہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ،جنرل ساحر شمشاد

پی ٹی سی ایل اور مرکنٹائل کے مابین سٹرٹیجک شراکت داری

سینٹرل پولیس دفتر میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،اہم ہدایات جاری

ڈی آئی جی کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا

ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ،مصدق ملک

عوام نے انتشار کی پالیسی مسترد کر دی علما کا کردار قابل ستائش ،ڈپٹی کمشنر مری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ