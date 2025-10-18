صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
میونسپل کمیٹی شہر سلطان میں نادرا آفس کا باقاعدہ افتتاح

شناختی کارڈ، بی فارم اور دیگر سہولیات اب دہلیز پر دستیاب ہونگی:عبدالمنان ساجد آفس مستقل بنیادوں پر قائم کیا گیا،تمام خدمات فراہم کی جائیں گی ،ڈی جی نادرا

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر ) شناختی کارڈ، بی فارم اور دیگر نادرا سہولیات کے حصول کے لیے نادرا آفس میونسپل کمیٹی شہر سلطان میں باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اسکل ڈویلپمنٹ اینڈ اینٹرپرینیورشپ و رکن پنجاب اسمبلی رانا عبدالمنان ساجد نے ڈائریکٹر جنرل نادرا ملتان سید تنویر حسین اور رانا عرفان جمشید کے ہمراہ آفس کا افتتاح کیا۔تقریب میں معزز شخصیات، شہری نمائندوں اور اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا عبدالمنان ساجد نے کہا کہ نادرا آفس کا قیام اس علاقے کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا جو آج ہو گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شناختی کارڈ، بی فارم اور دیگر سہولیات کے حصول کے لیے پہلے حلقے کے عوام کو علی پور اور جتوئی جانا پڑتا تھا، لیکن اب یہ سہولت ان کی دہلیز پر دستیاب ہے ۔ڈی جی نادرا ملتان سید تنویر حسین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر سلطان نادرا آفس میں شہریوں کو تمام نادرا سے متعلقہ سہولیات بشمول نئے شناختی کارڈ، بی فارم اور تجدیدی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ شہر سلطان نادرا آفس کا قیام مستقل بنیادوں پر کیا گیا ہے تاکہ مقامی عوام کو پائیدار، معیاری اور جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

