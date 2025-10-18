تھل جیپ ریلی خطے کی پہچان،سیاحت کو فروغ ملے گا :ڈپٹی کمشنر
صفائی، ٹریفک مینجمنٹ اور میڈیکل سہولیات کے انتظامات کی ہدایت کردی 13 مختلف کیٹیگریز میں مقابلے ، 100 سے زائد ریسر شرکت کرینگے
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی زیرِ صدارت تھل جیپ ریلی کے انتظامات سے متعلق اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس مظفرگڑھ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران دسویں تھل جیپ ریلی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوید ارشاد بھٹی نے بتایا کہ تھل جیپ ریلی 6 سے 9 نومبر 2025 تک مظفرگڑھ، کوٹ ادو اور لیہ کے علاقوں میں منعقد ہوگی، جس میں 100 سے زائد قومی و بین الاقوامی ریسرز شرکت کریں گے ۔ریلی میں 13 مختلف کیٹیگریز میں مقابلے ہوں گے ، جن میں ڈرٹ بائیک ریس بھی شامل ہے ۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ سکیورٹی، صفائی، ٹریفک مینجمنٹ اور میڈیکل سہولیات کے انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تھل جیپ ریلی اس خطے کی پہچان بن چکی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس ایونٹ سے سیاحت کو فروغ ملے گا اور مقامی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے ۔