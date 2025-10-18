وہاڑی:سستا آٹا نایاب، مہنگائی نے جینا دوبھر کردیا
غریب دو وقت کی روٹی کو ترس گئے ، سفید پوش طبقہ بھی شدید متاثر
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) وہاڑی میں سستا آٹا نایاب ہو گیا، 10 کلو کی 905 روپے والی تھیلی مارکیٹ سے غائب جبکہ 5 اور 15 کلو والی مہنگی تھیلیاں باآسانی دستیاب ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب طبقے کو دو وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج بنا دیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے تمام تر دعوے کاغذی ثابت ہو رہے ہیں اور عملی طور پر کسی قسم کا ریلیف نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر ذوالفقار احمد گاذر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مہنگائی کے طوفان نے عوام کی کمر توڑ دی ہے ، دالیں، چاول، مصالحہ جات اور دیگر اشیائے خوردونوش غریب اور سفید پوش طبقے کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اشیائے ضرورت کی قیمتوں میں بے قابو اضافہ حکومت کی انتظامی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ملک میں کوئی حکومت نہیں۔ڈاکٹر ذوالفقار احمد گاذر نے مزید کہا کہ مافیاز دونوں ہاتھوں سے عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، حکومت خدارا مہنگائی کم کرنے کے لیے مؤثر پلان بنائے تاکہ غریب اور سفید پوش طبقے کا جینا آسان ہو سکے۔