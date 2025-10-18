کرم پور ہیلتھ سینٹر میں سہولیات ناپید، مریض دربدر
مشینیں ناکارہ، ڈاکٹر غائب، ادویات نایاب، مریض میلسی جانے پر مجبور
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) رورل ہیلتھ سینٹر کرم پور میں طویل عرصے سے بنیادی طبی سہولیات کا فقدان ہے ، جس کے باعث غریب اور مستحق مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ہسپتال میں موجود مشینری ناکارہ پڑی ہے جبکہ ڈینٹل یونٹ مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے ۔ نہ ڈاکٹر تعینات ہیں اور نہ ہی ٹیکنیشن موجود، جس کی وجہ سے معمولی علاج کے لیے بھی مریضوں کو میلسی یا وہاڑی جانا پڑتا ہے ۔ادویات کی قلت بھی ایک مستقل مسئلہ بن چکی ہے ، مریضوں کو اکثر مہنگی دوائیں باہر سے خریدنا پڑتی ہیں جبکہ مطلوبہ علاج ہسپتال میں دستیاب نہیں ہوتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال کی نئی عمارت تو تعمیر ہو گئی ہے مگر صفائی ستھرائی اور دیگر سہولیات کا فقدان برقرار ہے ۔مقامی عوام کا کہنا ہے کہ رورل ہیلتھ سینٹر عوام کے لیے ریلیف سینٹر بننے کے بجائے مشکلات کا گڑھ بن چکا ہے ۔ حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کے فنڈز خرچ ہونے کے باوجود کوئی عملی بہتری سامنے نہیں آئی۔ اہلیانِ کرم پور نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے ، مشینری کی مرمت، ڈینٹل یونٹ کی بحالی اور ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔