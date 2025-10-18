صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلال پورپیروالہ : سیلاب متاثرین کا مکمل سروے جاری

  • ملتان
جلال پورپیروالہ : سیلاب متاثرین کا مکمل سروے جاری

متاثرین سے کوئی ملازم کسی بھی مد میں رقم نہیں لے سکتا:مکرم سلطان

جلال پورپیروالہ.(نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان نے کہا کہ دورانِ سروے سیلاب متاثرین سے پرائیویٹ یا سرکاری ملازم کسی بھی مد میں رقم نہیں لے سکتا۔ سروے اعلیٰ افسران کی سخت نگرانی میں غیر جانبداری کے ساتھ جاری ہے اور کسی کی خواہش پر ردوبدل ممکن نہیں۔ متاثرین کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے نقصانات کو مکمل رپورٹ کریں اور سروے کے نام پر کسی کو انعام یا رشوت نہ دیں۔ اگر کوئی شخص رقم یا انعام طلب کرے تو فوری طور پر اے سی آفس جلال پور کو اطلاع دی جائے ۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب تک 33 مواضعات میں سروے مکمل، 14 مواضعات میں جاری اور 27 مواضعات میں پانی کے باعث راستے بند ہیں۔ مقررہ وقت 24 اکتوبر تک تمام سروے مکمل کر کے امدادی رقوم متاثرین میں تقسیم کی جائیں گی۔

