دفتر محتسب عوامی شکایات کے ازالے مؤثر فورم : امیر خٹک

  • ملتان
ہر شہری بلاخوف و خطر شکایت درج کرا سکتا ،فوری کارروائی یقینی بنائی جاتی ہے

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)علاقائی دفتر محتسب پنجاب کوٹ ادو کی جانب سے عوامی آگاہی مہم کے تحت ٹیوٹا ووڈ ورکنگ سینٹر میں آگاہی تقریب اور اراضی ریکارڈ سنٹر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈوائزر محتسب پنجاب امیر خٹک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفتر محتسب پنجاب عوامی شکایات کے ازالے اور سرکاری اداروں میں شفافیت کے فروغ کے لیے مؤثر فورم ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہر شہری بلاخوف و خطر شکایت درج کرا سکتا ہے اور فوری کارروائی یقینی بنائی جاتی ہے ۔ تقریب میں سرکاری اداروں کے نمائندے ، اساتذہ، طلبہ، صحافی اور سول سوسائٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں شہریوں کی شکایات سنی گئیں، متعدد پر فوری کارروائی کی گئی جبکہ باقی جلد نمٹائی جائیں گی۔ عوامی شرکت کو مدنظر رکھتے ہوئے آئندہ بھی اسی نوعیت کی آگاہی تقریبات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔

