بجلی چوروں کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری :فیاض کھوکھر
صارفین کے جائز مسائل کے فوری حل کے لیے تمام متعلقہ افسر فعال ہیں
بورے والا(سٹی رپورٹر ) ایکسین واپڈا فیاض کھوکھر نے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف بلاامتیاز اور بھرپور کارروائیاں جاری ہیں اور کسی کو قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بجلی چوری کے خاتمے کے لیے خصوصی ٹیمیں روزانہ مختلف علاقوں میں آپریشن کر رہی ہیں۔ صارفین کے جائز مسائل کے فوری حل کے لیے تمام متعلقہ افسران فعال کر دیے گئے ہیں۔ عوامی سہولت کے لیے قائم ون ونڈو سنٹر شہریوں کے لیے آسانیوں کا مرکز بن گیا ہے ، جہاں ایک ہی چھت تلے تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ فیاض کھوکھر نے کہا کہ واپڈا عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کام کر رہا ہے اور شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے ہیلپ لائن اور دفاتر ہمہ وقت کھلے ہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ بجلی چوری کے خاتمے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ لوڈشیڈنگ اور نقصانات میں کمی لائی جا سکے ۔