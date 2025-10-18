ای بز پورٹل ایک جدید ڈیجیٹل نظام ہے :مظفر خان
کاروباری سہولت کے نئے دور کا آغاز، چیمبر آف کامرس نے اقدام سراہا
وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی ) پنجاب حکومت کی جانب سے ای بز پورٹل کے اجرا کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس وہاڑی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس و پلاننگ محمد مظفر خان نے کی۔ انہوں نے شرکاء کو ای بز پورٹل کے خدوخال، طریقۂ کار اور اس کی عملی افادیت پر تفصیلی بریفنگ دی۔اجلاس میں وہاڑی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو ممبر منیر احمد مرزا، سابق نائب صدر محمد علی، سینئر ممبر غلام رسول اور سیکرٹری جنرل زاہد سعید نے صدر حافظ محمود احمد شاد کی نمائندگی میں شرکت کی۔ای بز پورٹل ایک جدید ڈیجیٹل نظام ہے جو کاروبار سے متعلق مختلف رجسٹریشنز، لائسنس، سرٹیفکیٹس اور سرکاری منظوریوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر فراہم کرے گا۔ اس نظام کے تحت کاروباری طبقے کو شفاف، تیز اور آسان سرکاری خدمات دستیاب ہوں گی۔چیمبر آف کامرس نے ای بز پورٹل کے اجرا کو خوش آئند اور کاروباری طبقے کے لیے سہولت و شفافیت کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا۔ شرکاء نے کہا کہ یہ اقدام کاغذی کارروائی اور انتظامی رکاوٹوں میں نمایاں کمی لائے گا۔ چیمبر نے حکومت سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔