صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای بز پورٹل ایک جدید ڈیجیٹل نظام ہے :مظفر خان

  • ملتان
ای بز پورٹل ایک جدید ڈیجیٹل نظام ہے :مظفر خان

کاروباری سہولت کے نئے دور کا آغاز، چیمبر آف کامرس نے اقدام سراہا

 وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی ) پنجاب حکومت کی جانب سے ای بز پورٹل کے اجرا کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس وہاڑی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس و پلاننگ محمد مظفر خان نے کی۔ انہوں نے شرکاء کو ای بز پورٹل کے خدوخال، طریقۂ کار اور اس کی عملی افادیت پر تفصیلی بریفنگ دی۔اجلاس میں وہاڑی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو ممبر منیر احمد مرزا، سابق نائب صدر محمد علی، سینئر ممبر غلام رسول اور سیکرٹری جنرل زاہد سعید نے صدر حافظ محمود احمد شاد کی نمائندگی میں شرکت کی۔ای بز پورٹل ایک جدید ڈیجیٹل نظام ہے جو کاروبار سے متعلق مختلف رجسٹریشنز، لائسنس، سرٹیفکیٹس اور سرکاری منظوریوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر فراہم کرے گا۔ اس نظام کے تحت کاروباری طبقے کو شفاف، تیز اور آسان سرکاری خدمات دستیاب ہوں گی۔چیمبر آف کامرس نے ای بز پورٹل کے اجرا کو خوش آئند اور کاروباری طبقے کے لیے سہولت و شفافیت کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا۔ شرکاء نے کہا کہ یہ اقدام کاغذی کارروائی اور انتظامی رکاوٹوں میں نمایاں کمی لائے گا۔ چیمبر نے حکومت سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عالمی منظرنامہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ،جنرل ساحر شمشاد

پی ٹی سی ایل اور مرکنٹائل کے مابین سٹرٹیجک شراکت داری

سینٹرل پولیس دفتر میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،اہم ہدایات جاری

ڈی آئی جی کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا

ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ،مصدق ملک

عوام نے انتشار کی پالیسی مسترد کر دی علما کا کردار قابل ستائش ،ڈپٹی کمشنر مری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ