میڈیا کے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں: آصف گھمن

  • ملتان
میڈیا نے ہمیشہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں مثبت کردار ادا کیا : گفتگو

وہاڑی (نمائندہ دنیا ) ایپکا وہاڑی کے صدر چوہدری آصف گھمن نے اس موقع پر کہا کہ میڈیا نے ہمیشہ صحافت کے معیار کو بہتر بنانے اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں مثبت کردار ادا کیا ہے ، ایپکا صحافیوں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا معاشرے کی آنکھ اور آواز ہے جس کے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں، ایپکا کے ضلعی صدر چوہدری آصف گھمن، جنرل سیکرٹری چوہدری ساجد محمود، ضلعی صدر ایجوکیشن چوہدری محمد اشرف، سینئر نائب صدر ایپکا پنجاب رانا اسرار احمد اور سینئر نائب صدر ایپکا وہاڑی مہر غلام نبی نے کی۔ اس موقع پر چوہدری شہزاد اسلم، چوہدری محمد بوٹا، التماس ندیم کھنڈووا، چوہدری نوید عمران، چوہدری محمد اشرف حیدر، چوہدری محمد عمیر، چوہدری بابر آصف، محمد فہیم اکمل، محمد عمران، محمد شریف، چوہدری عبداللطیف، محمد اسلم، محمد نواز، محمد ندیم، محمد عبداللہ، محمد فاروق، حافظ محمد طلحہ اقبال، خان محمد، محمد نوید افضل بھٹی، ذکاء اللہ، حافظ محمد عثمان، غلام مرتضیٰ، محمد فیصل چوہدری، چوہدری اطہر رفیق، چوہدری غلام سرور، محمد عرفان، محمد فرحان علی، محمد آصف، ارسلان جوئیہ، راشد اسلام جوئیہ، چوہدری ساجد شیخ اور عامر جٹ سمیت دیگر عہدیداروں نے الیکٹرانک رپورٹرز کے دفتر کا دورہ کیا اور نومنتخب عہدیداروں کو مبارک باد پیش دی ۔

