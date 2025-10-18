صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جراحی عمل محفوظ انستھیزیا کے بغیر ناممکن،ڈاکٹر کاشف

  ملتان
جراحی عمل محفوظ انستھیزیا کے بغیر ناممکن،ڈاکٹر کاشف

چلڈرن ہسپتال میں ورلڈ انستھیزیا ڈے پر تقریب کا اہتمام،ماہرین کی ستائش

ملتان (لیڈی رپورٹر)دنیا بھر کی طرح چلڈرن ہسپتال ملتان میں بھی ورلڈ انستھیزیا ڈے منایا گیا، جس کا مقصد انستھیزیا کے ماہرین کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرنا، ان کے کردار کو اجاگر کرنا اور عوام میں انستھیزیا کی اہمیت کے بارے میں آگاہی بڑھانا تھا۔تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈین پروفیسر ڈاکٹر محمد کاشف چشتی نے کہا کہ کوئی بھی جراحی عمل محفوظ انستھیزیا کے بغیر ممکن نہیں۔ انستھیزیا کے ماہرین وہ خاموش محافظ ہیں جو آپریشن کے دوران مریضوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جدید طب میں انستھیزیا کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے ، جس کے بغیر کامیاب سرجری کا تصور ممکن نہیں۔اس موقع پر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر کامران آصف، پروفیسر ڈاکٹر عامر حنیف، ڈاکٹر سید ثقلین عباس، ڈاکٹر محمد سعید، ڈاکٹر انوار محمد، ڈاکٹر محمد شاہد، ڈاکٹر محمد اسلم، ڈاکٹر طیبہ حسن سمیت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے شرکت کی۔

