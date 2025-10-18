ٹائمز رینکنگ میں کامیابی مشترکہ کاوشوں کا ثمر،ڈاکٹر زبیر
ڈاکٹر فواد رسول کو فیکلٹی آف فارمیسی کے بہترین محقق کا ایوارڈ دیا گیا
ملتان (خصوصی رپورٹر) بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان نے یونیورسٹی کی ٹائمز رینکنگ میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے ۔ پنجاب میں پہلی اور پاکستان میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر وائس چانسلر زکریا یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر زبیر اقبال غوری نے اساتذہ اور انتظامیہ کو خراجِ تحسین پیش کیا۔اس موقع پر منعقدہ تقریب میں ڈائریکٹر سٹوڈنٹ افیئرز اور چیئرمین شعبہ فارمیسی پریکٹس، پروفیسر ڈاکٹر فواد رسول کو فیکلٹی آف فارمیسی کے بہترین محقق کے طور پر دو ایوارڈز سے نوازا گیا۔
ڈاکٹر فواد رسول کو یہ اعزاز طلباء کی غیر معمولی نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کی قیادت اور گزشتہ سال میں 14 اعلیٰ معیار (Q1) تحقیقی مقالات شائع کرنے پر دیا گیا، جو عالمی سطح پر یونیورسٹی کی پہچان بنے ۔پروفیسر ڈاکٹر فواد رسول نے وائس چانسلر سے ایوارڈ وصول کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں، طلباء اور یونیورسٹی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ان کی ٹیم، محقق طلباء اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے تعاون کا نتیجہ ہے اور یہی ادارہ ان کی پہچان اور فخر کی بنیاد ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی یہ کامیابی نہ صرف ادارے بلکہ پورے خطے کے لئے باعثِ افتخار ہے ۔ اس کامیابی سے نہ صرف تعلیمی معیار میں اضافہ ہوگا بلکہ یونیورسٹی کی عالمی سطح پر ساکھ اور طلباء کی حوصلہ افزائی بھی مضبوط ہوگی۔