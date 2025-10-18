زرعی یونیورسٹی:گندم اگاؤمہم کا آغاز،طلبہ کی350رکنی ٹیم بھی شامل
تربیت یافتہ طلبہ محکمہ زراعت توسیع کے ساتھ مل کر کسانوں کو زیادہ رقبہ پر گندم اگانے پر آمادہ کریں گے ، خدمت خلق کے جذبہ کیساتھ ہدف حاصل کیا جائے ،ڈاکٹر آصف
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں گورنمنٹ پنجاب کی ہدایت پر گندم اگاؤ مہم کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے ۔ اس مہم کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی (تمغہ امتیاز) نے کیا۔ یونیورسٹی نے اعلان کیا کہ یہ مہم ایک منظم طریقے سے شروع کی جائے گی اور محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ مل کر گندم کی کاشت کے مقررہ رقبے اور پیداوار کے اہداف حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔وائس چانسلر کی ہدایت پر 350 طلباء و طالبات پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی ہے ، جنہیں پہلے تربیت دی گئی تاکہ وہ مہم کے دوران موثر کردار ادا کر سکیں۔ وائس چانسلر نے طلباء و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حوصلہ اور جذبہ کے ساتھ کام کریں اور محکمہ زراعت توسیع کے ساتھ مل کر کسانوں کو زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم اگانے پر آمادہ کریں۔ انہوں نے طلباء کو ہدایت دی کہ مہم کے دوران نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ کام کریں تاکہ ہدف وقت پر حاصل ہو سکے ۔پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار، ڈاکٹر عبدالرزاق، ڈاکٹر مقرب علی اور ڈاکٹر محکم حماد نے طلباء و طالبات کو گندم اگاؤ مہم کے بارے میں تربیت دی۔ پروفیسر ڈاکٹر عرفان احمد بیگ اور پروفیسر ڈاکٹر حماد ندیم ٹیم کی نگرانی کریں گے ، جبکہ محکمہ زراعت توسیع کی ٹیم ڈاکٹر منظور احمد، ڈاکٹر غلام مصطفی، ڈاکٹر محمد حر، ڈاکٹر محمد امین اور ڈاکٹر شاہد پر مشتمل ہے ۔محکمہ زراعت توسیع کے ڈائریکٹر شہزاد صابر بھی مہم کی نگرانی کر رہے ہیں۔