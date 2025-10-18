صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں بڑے پیمانے پر شجر کاری کا منصوبہ

  • ملتان
گرین بیلٹس ،چوکوں، چوراہوں پر سدا بہار،موسمی پھولوں ،پودوں کی شجر کاری کی جائے گی، شہرکی تزئین وآرائش کیلئے سپیشل ٹاسک فورس تشکیل،منصوبہ پر عمل شروعجسٹروفا،چاندنی،میری گولڈ،ڈوراف،ایسپیراگراس،ایری سین،فائیکس سٹار لائٹ، ایکلیفا ، ڈرائیسینیا کے پودے لگائے جائیں گے ،ڈی جی پی ایچ سے کریم بخش کی گفتگو

ملتان (وقائع نگار خصوصی)پی ایچ اے ملتان کا شہر کی گرین بیلٹس اور چوکوں پر سدا بہار اور موسمی پھولوں اور پودوں کی شجرکاری کا فیصلہ کر لیا ہے ۔شہر کی مصروف و معروف گرین بیلٹس اور چوکوں پر سدا بہار اور پھولدار پودے لگا نے کا آغاز کر دیا گیا ہے ان میں جسٹروفا،چاندنی،میری گولڈ، ڈوراف، ایسپیراگراس،ایری سین،فائیکس سٹار لائٹ، ایکلیفا اور ڈرائیسینیاقابل ذکر ہیں۔اس موقع پر ڈی جی پی ایچ اے ملتان کریم بخش نے کہا کہ شہر کی گرین بیلٹس اور چوکوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لئے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ۔سی ایم پنجاب کے گرین ویژن کے عین مطابق کمشنر ملتان عامر کریم خان کی سر براہی میں شہر کی خوبصورتی پر توجہ مرکوز کئے ہوئے ہیں۔ گرین بیلٹس اور پارک بتدریج بہتری کی جانب گامزن ہیں۔اُنھوں نے مزید کہا کہ شہر کی گرین بیلٹس اور چوک کی تزئین و آرائش کے لئے سپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی ہے جو مستعدی سے گرین بیلٹس کی بہتری کے لئے مصروف عمل ہے نومبر اور دسمبر میں شہر کے پارکوں اور گرین بیلٹس خوبصورت منظر پیش کریں گے ۔

