بی آئی ایس پی امداد میں کٹوتیاںخواتین شدید پریشان
ماہڑہ (نامہ نگار ) گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول شاہ جمال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقم کی تقسیم کے دوران سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔۔۔
ڈیوائس آپریٹرز اور عملہ کی ملی بھگت سے مستحق خواتین سے ایک ہزار سے دو ہزار روپے تک ناجائز کٹوتیاں کی جا رہی ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں مکمل رقم دینے کے بجائے زبردستی کم رقم ادا کی جاتی ہے ، جبکہ شکایت کرنے پر عملہ ناروا رویہ اختیار کرتا ہے ۔ مستحق خواتین اس صورتحال پر شدید اضطراب اور مایوسی کا شکار ہیں۔