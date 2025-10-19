صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکسٹائل ملز کے سپننگ یونٹ میں آگ بھڑک اٹھی

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) چوک سرور شہید میں واقع احمد حسن ٹیکسٹائل مل کے سپننگ یونٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جسکے نتیجے میں کروڑوں روپے مالیت کی روئی کی گانٹھیں جل کر خاکستر ہوگئیں۔ شارٹ سرکٹ کے باعث ہال میں لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے300کاٹن کی گانٹھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

