ٹیکسٹائل ملز کے سپننگ یونٹ میں آگ بھڑک اٹھی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) چوک سرور شہید میں واقع احمد حسن ٹیکسٹائل مل کے سپننگ یونٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جسکے نتیجے میں کروڑوں روپے مالیت کی روئی کی گانٹھیں جل کر خاکستر ہوگئیں۔ شارٹ سرکٹ کے باعث ہال میں لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے300کاٹن کی گانٹھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
چوک سرور شہید میں واقع احمد حسن ٹیکسٹائل مل کے سپننگ یونٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جسکے نتیجے میں کروڑوں روپے مالیت کی روئی کی گانٹھیں جل کر خاکستر ہوگئیں۔ شارٹ سرکٹ کے باعث ہال میں لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے300کاٹن کی گانٹھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔